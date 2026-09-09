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«Одно из моих самых больших спортивных желаний». Сайнс — о ГП Испании в Мадриде

«Одно из моих самых больших спортивных желаний». Сайнс — о ГП Испании в Мадриде
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс заявил, что проведение Гран-при Испании в Мадриде является исполнением одним из его главных спортивных желаний.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Я слышал о Гран-при в Мадриде последние 10-15 лет. В моей семье мы всегда считали, что Мадрид заслуживает трассу Формулы-1, и надеялись, что кто-то решится на этот проект. И если бы они не решились, возможно, через 10 лет я бы сам попытался это сделать. Но благодаря Луису Гарсии Абаду, Хосе Висенте де лос Мососу и всей команде Ifema это стало возможным. Это одно из моих самых больших спортивных желаний, и оно сбылось», — приводит слова Сайнса Marca.

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