«Одно из моих самых больших спортивных желаний». Сайнс — о ГП Испании в Мадриде

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс заявил, что проведение Гран-при Испании в Мадриде является исполнением одним из его главных спортивных желаний.

«Я слышал о Гран-при в Мадриде последние 10-15 лет. В моей семье мы всегда считали, что Мадрид заслуживает трассу Формулы-1, и надеялись, что кто-то решится на этот проект. И если бы они не решились, возможно, через 10 лет я бы сам попытался это сделать. Но благодаря Луису Гарсии Абаду, Хосе Висенте де лос Мососу и всей команде Ifema это стало возможным. Это одно из моих самых больших спортивных желаний, и оно сбылось», — приводит слова Сайнса Marca.