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«Макларен» отказался от использования H-Wing на Гран-при Испании

«Макларен» отказался от использования H-Wing на Гран-при Испании
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Команда «Макларен» не будет использовать вращающееся заднее антикрыло H-Wing на Гран-при Испании в Мадриде, который пройдёт с 11 по 13 сентября.

«В этот уикенд команда также представит небольшие аэродинамические обновления для MCL40, при этом H-Wing (крутящееся заднее антикрыло. — Прим. «Чемпионата»), дебютировавшее в Монце, на этой трассе использоваться не будет», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой «Макларена».

H-Wing представляет собой вращающееся заднее антикрыло, которое меняет положение между режимами прохождения поворотов и движения по прямой. На Гран-при Италии в Монце «Макларен» впервые опробовал данную конструкцию.

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