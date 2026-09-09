«В Испании объявлений не будет». Фернандо Алонсо — о своём будущем в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опроверг слухи о возможном объявлении своего будущего на предстоящем домашнем этапе в Мадриде.

«Нет, никаких объявлений о выходе на пенсию на этой неделе не будет. Что касается предстоящего уикенда в Мадриде, я его с нетерпением жду. Думаю, что среди оставшихся гонок мы знаем: будут уикенды, где мы будем испытывать трудности, будут те, где всё сложится лучше. Возможно, следующий [уикенд] — один из таких случаев», — приводит слова испанского гонщика издание RacingNews365.

За 13 гонок сезона-2026 на счету Алонсо всего три очка — это его худший результат после такого же количества этапов с дебютного сезона-2001, когда он выступал за «Минарди» и не набрал ни одного балла.