Макс Ферстаппен: трасса в Мадриде напоминает Джидду, но зоны торможения разочаровывают

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от новой трассы в Мадриде, где в воскресенье пройдёт Гран-при Испании. Нидерландец опробовал автодром в симуляторе и отметил, что кольцо будет сложным.

— Макс, ты уже проехал несколько кругов по Мадриду? Есть где-нибудь мод этой трассы?

— Да, проехал. У нас она есть в симуляторе Формулы-1.

— А, точно. Извини, что-то я туплю. Что думаешь о трассе?

— Думаю, она будет очень сложной. На самом деле это непростая трасса. Если проехать несколько кругов подряд, сразу становится понятно — она очень тяжёлая. На некоторых участках здесь также могут происходить серьёзные аварии. Она немного напоминает мне Джидду — быстрыми поворотами и стенами, которые находятся очень близко.

— Это как раз был мой следующий вопрос: на какую трассу она больше всего похожа?

— Думаю, главным фактором станет изменение состояния трассы по ходу уикенда, поскольку она новая. Единственное, что уже сейчас немного разочаровывает, — многие зоны торможения здесь расположены под углом. То есть там практически невозможно атаковать соперника, потому что ты тормозишь и одновременно поворачиваешь направо или налево. А это худшее, что можно сделать, если хочешь создать возможность для обгона. Лучший пример — Остин. Там всё идеально: трасса сильно расширяется в зоне торможения, что способствует обгонам. А когда во время торможения трасса поворачивает направо или налево, это худшее решение с точки зрения возможностей для обгона.

— А это работает и в обратную сторону? То есть можно застать соперника врасплох, если рискнуть?

— Нет, потому что можно ехать по центру. Помнишь зону торможения в Сочи, на задней прямой? Там было примерно то же самое. В таком повороте очень сложно обгонять, — сказал Макс во время стрима на Twitch.