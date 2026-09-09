«Был бы рад». Феттель — о возможности Антонелли побить рекорд самого молодого чемпиона Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что не будет расстроен, если потеряет свой рекорд как самый молодой чемпион мира, при условии что лидер сезона-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграет титул по итогам чемпионата.

«Я был бы очень рад за него. Он проводит невероятный сезон, а есть старое выражение: рекорды существуют для того, чтобы их бить. У него впереди ещё много лет, чтобы сделать это.

Люблю этот спорт, поэтому как зрителю мне очень интересно за этим наблюдать. Конечно, хотелось бы, чтобы остальные вернулись в борьбу и были ближе к лидерам, но я стараюсь сохранять нейтральность и рад за них, потому что знаю, сколько работы стоит за подобными достижениями. И кто бы ни победил, он будет этого заслуживать», — приводит слова Феттеля издание RacingNews365.