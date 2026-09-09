Сын Кими Райкконена Робин стал частью программы развития молодых пилотов «Ред Булл»

Робин Райкконен, сын чемпиона мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконена, стал частью программы развития молодых пилотов «Ред Булл». Об этом сообщила пресс-служба команды.

11-летний финн, который с раннего детства выступает в картинге и добился успехов в национальных и международных чемпионатах Rotax и WSK, присоединится к программе с 2027 года. Программа Red Bull Junior Team помогла многим гонщикам проложить путь в Формулу-1, среди её выпускников — Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

«Робин уже продемонстрировал исключительные способности в картинге. Его скорость, техника пилотирования и природный талант сделали его одним из самых перспективных молодых гонщиков в своей возрастной группе. Наша цель — развивать его шаг за шагом, без излишнего давления. Путь в автоспорте долгий, мы дадим ему время, поддержку и ресурсы, необходимые для раскрытия потенциала. Убеждены, что талант может процветать при поддержке правильных людей и в правильной среде. С нетерпением ждём следующих шагов в его пути вместе с Робином и его семьёй», — заявил глава программы Red Bull Junior Team Лоран Мекис.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

«Мы все очень рады, что Робин был выбран для продолжения гоночного пути в составе Red Bull Junior Team. Лоран и все в «Ред Булл» были невероятно поддерживающими на протяжении всех наших переговоров. Они предлагают убедительную и всестороннюю программу развития Робина на ближайшие годы. Red Bull Junior Team имеет многолетний успех, Робин присоединяется к этой прославленной программе с большим смирением. Он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, которое «Ред Булл» ему оказывает