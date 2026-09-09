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Источник: Юки Цунода нацелился на место Валттери Боттаса в «Кадиллаке»

Источник: Юки Цунода нацелился на место Валттери Боттаса в «Кадиллаке»
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Временный пилот «Рейсинг Буллз» и резервист «Ред Булл» Юки Цунода рассчитывает на возвращение в Формулу-1 на постоянной основе в 2027 году, наиболее реалистичным вариантом для японца считается место Валттери Боттаса в «Кадиллаке», сообщает журналист Джеки Мартенс.

«Прочитал несколько сообщений, что Валттери Боттас уже гарантированно останется на следующий год. Я в это не верю. Просто не могу в это поверить. В Монце он снова финишировал почти на 30 секунд позади Чеко [Серхио Переса], при этом у Чеко был пятисекундный штраф.

Когда ты снова и снова отстаёшь от своего напарника на 30 секунд, разве для тебя действительно остаётся место на стартовой решётке в следующем году? По крайней мере, так думают и другие люди, потому что в «Кадиллаке» уже идут разговоры с гонщиками. Знаю, что Юки Цунода пытается получить это место», — сказал Мартенс в подкасте Paddock Access.

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