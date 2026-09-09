Дэвид Култхард — о Льюисе Хэмилтоне: он сделал свой выбор, в итоге оказался в гравии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон должен «принимать последствия» своей манеры пилотирования в борьбе с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Италии. На первом круге гонки Хэмилтон атаковал Леклера в первом повороте, но на выходе из второго был вытеснен напарником на гравий, что отбросило британца на 10-е место.

«Считаю, Льюис великолепно оттормозился, а Шарль очень корректно оставил ему место. Шарль должен был учитывать свою позицию и оставить Льюису пространство с внутренней стороны, но при этом он имел полное право пройти по внешней траектории, которая в следующем повороте уже становится внутренней.

Да, он выбрал гоночную траекторию, из-за чего Льюис оказался за пределами трассы, но у Льюиса был выбор. Когда оказываешься на внешней стороне, ты зависишь от машины, которая находится внутри. Поэтому риск там выше, чем при атаке с внутренней стороны. Он поставил себя в зависимость от машины с внутренней стороны. Его напарник как бы сказал: «Теперь я не собираюсь оставлять тебе место. На входе в первый поворот я его тебе оставил. Во втором повороте у тебя есть выбор: остаться там или отправиться в гравий». Он сделал свой выбор — и в итоге оказался в гравии.

Прекрасно понимаю, почему Льюис был недоволен, потому что на его месте я бы тоже не был доволен, как, думаю, и вы. Но если ты сам ставишь себя в такую ситуацию, то должен принять и её последствия. А тот факт, что стюарды не стали назначать наказание, говорит о том, что они расценили произошедшее как гоночный инцидент», — сказал Култхард