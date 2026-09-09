Суперкубок «За рулём» завершит сезон Кубка Москвы по дрэг-рейсингу

12 и 13 сентября 2026 года на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быкове пройдёт «Суперкубок ЗА РУЛЁМ» — третий и заключительный этап Кубка Москвы по дрэг-рейсингу.

В сезоне-2026 Суперкубок стал частью нового трёхэтапного турнира. Его особенностью оказалась увеличенная дистанция заездов — 3/8 мили, или около 600 метров, вместо традиционной четверти мили. На такой дистанции самые быстрые автомобили способны развивать скорость свыше 300 км/ч.

Фото: Пресс-служба RDRC

Первым этапом Кубка Москвы в мае стал «Анлим Фест», вторым — фестиваль «Московская миля», прошедший в июле. Суперкубок определит победителей сезона в семи классах — GT1-GT7. В соревнованиях заявлено более 60 автомобилей. На старт выйдут как дорожные машины, так и серьёзно доработанные автомобили мощностью до 1500 л. с. Среди участников — чемпионы и призёры завершившегося сезона RDRC.

Фото: Пресс-служба RDRC

В GT1 перед финалом лидирует Кирилл Рязанцев на Xiaomi SU7 Ultra с 140 очками. 12 баллов ему уступает Антон Лесников, третьим идёт Дмитрий Рогов — 114 очков. В GT2 первое место занимает Кристина Бусто на Porsche 911 Turbo S — 135 очков. Вторым идёт Евгений Гончаров (100), третьим — Андрей ТТ (95).

В GT3 лидирует Элимхаджи Таларов — 136 очков. В GT4 первое место занимает Александр Ульянов (159), в GT5 — Денис Кистень (157), в GT6 — Илья Криксунов (158), а в GT7 — Элимхаджи Таларов (139).

Фото: Пресс-служба RDRC

Помимо основных классов, зрители увидят заезды в категории «Все звёзды» на дистанции четверть мили. Также состоятся мотоциклетные заезды на 402 метра. Участники на самых быстрых мотоциклах России попробуют обновить национальный рекорд, который сейчас составляет 8,176 секунды.

12 сентября пройдут квалификационные попытки, а 13 сентября состоятся заезды на выбывание по олимпийской системе. Для зрителей подготовят доступ в технический парк, автограф-сессии, выставку ретроавтомобилей и мотоциклов, музыкальные выступления, дрифт- и дрэг-такси, а также детскую зону RDRC Kids. Официальная программа также включает выставки, выступления музыкальных коллективов и заезды.