15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» растёт напряжённость между Хэмилтоном и Леклером после инцидента в Монце

В «Феррари» растёт напряжённость между Хэмилтоном и Леклером после инцидента в Монце
Комментарии

После Гран-при Италии в Монце между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером усилилась напряжённость из-за их столкновения на старте гонки, сообщает La Gazzetta Ferrari со ссылкой на журналиста Джулиано Дукессу в социальной сети Х.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«После Монцы напряжённость между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером возросла, и у обоих разные взгляды на их столкновение на старте. Вассёр обсудил ситуацию с пилотами, в то время как оба публично поддерживали его руководство в прошлом. Однако недавняя критика Хэмилтона оказывает давление на внутренний баланс команды и лидерство Вассёра», — говорится в сообщении.

Напомним, Шарль Леклер, стартовавший третьим, жёстко защищал позицию от Льюиса Хэмилтона в первом повороте, вытеснив напарника на гравий. Хэмилтон откатился на 10-е место. На третьем круге Леклер вылетел в «Параболике» и сошёл с дистанции. Британец финишировал шестым.

После гонки Хэмилтон выразил недовольство действиями напарника. А руководитель команды Фредерик Вассёр отметил, что итог первого поворота «плох для команды», и допустил введение командных приказов.

Материалы по теме
Леклер обратился к фанатам «Феррари» после аварии на Г