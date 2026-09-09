Эксперт встал на защиту Шарля Леклера в критике его сходов с трассы по собственной вине

Эксперт и журналист BBC Эндрю Бенсон поделился мнением насчёт сходов с трассы пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера по собственной вине.

«В этом году Шарль уже дважды сходил с трассы — предыдущий раз в Монако, когда потерял контроль над машиной на рестарте на повреждённом асфальте в повороте «Антони Ноге». Но, если я ничего не упустил, то нужно вернуться почти на три года назад — тогда он сошёл с дистанции из-за повреждения машины после богатой на инциденты гонки в Зандворте в 2023 году.

Для сравнения: за тот же период Хэмилтон делал то же самое четыре раза — в Бразилии и Нидерландах в прошлом году, в Остине в 2024 и в Катаре в 2023 году. Однако очевидно, что «Феррари» необходимо разобраться с некоторыми вопросами, касающимися их операционных процессов и общего подхода», — написал Бенсон в своей колонке для BBC.