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«При всём уважении...» Ферстаппен раскритиковал правила, указав на Цуноду и Лоусона

«При всём уважении...» Ферстаппен раскритиковал правила, указав на Цуноду и Лоусона
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что нынешние болиды Формулы-1 «притупляют» действия гонщика, и в качестве примера привёл пилотов Юки Цуноду и Лиама Лоусона.

«При всём уважении… Надеюсь, никто не обратит на это внимания. Обратите внимание на Юки Цуноду. Он садится в машину «Рейсинг Буллз». Никогда раньше не пилотировал эту машину. Сразу же становится конкурентоспособным. Лиам Лоусон переходит из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» — сразу же конкурентоспособен. Это потому, что эти машины притупляют действия гонщика. Конечно, да, всё равно нужно проехать хороший круг и выложиться. Самые быстрые гонщики всегда будут на вершине. Но это действительно очень ограничивает, как будто тебя держат в тисках. Ты чувствуешь, что тебя сдерживают», — приводит слова Ферстаппена BBC Sport.

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