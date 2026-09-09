Монтойя заявил, что «Мерседес» должен был использовать двойной пит-стоп на ГП Италии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Мерседес» допустил ошибку во время Гран-при Италии Монце, не позвав в боксы Джорджа Расселла во время VSC, в то время как Андреа Кими Антонелли получил преимущество и в итоге выиграл гонку.

«Он лидировал, и у него должен был быть приоритет на пит-стопе. Когда наступил режим виртуальной машины безопасности, в этот момент остановка быстрее, чем на трассе. Они должны были остановить его, они должны были использовать двойной пит-стоп, и он должен был остановиться впереди Антонелли. И я не говорю, что Антонелли не догнал бы его и не выиграл гонку, но это была бы действительно близкая борьба, как мы видели ранее. Это был бы действительно классный финал гонки для всех нас», — приводит слова Монтойи Motorsport.com.