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Монтойя заявил, что «Мерседес» должен был использовать двойной пит-стоп на ГП Италии

Монтойя заявил, что «Мерседес» должен был использовать двойной пит-стоп на ГП Италии
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Мерседес» допустил ошибку во время Гран-при Италии Монце, не позвав в боксы Джорджа Расселла во время VSC, в то время как Андреа Кими Антонелли получил преимущество и в итоге выиграл гонку.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Он лидировал, и у него должен был быть приоритет на пит-стопе. Когда наступил режим виртуальной машины безопасности, в этот момент остановка быстрее, чем на трассе. Они должны были остановить его, они должны были использовать двойной пит-стоп, и он должен был остановиться впереди Антонелли. И я не говорю, что Антонелли не догнал бы его и не выиграл гонку, но это была бы действительно близкая борьба, как мы видели ранее. Это был бы действительно классный финал гонки для всех нас», — приводит слова Монтойи Motorsport.com.

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