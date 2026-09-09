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Ландо Норрис: «Мерседес» по сравнению с нами выступает в своей отдельной лиге

Ландо Норрис: «Мерседес» по сравнению с нами выступает в своей отдельной лиге
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Чемпион Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что его поразило превосходство «Мерседеса» в ходе гонки Гран-при Италии, которая прошла 6 сентября. Первое и второе место по итогам гонки заняли гонщики немецкой команды итальянец Андреа Кими Антонелли и британец Джордж Расселл соответственно.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«В прошлых гонках мы видели, что «Ред Булл» может быть очень быстр на трассах такого типа — с хорошей максимальной скоростью и всем прочим, — и это снова подтвердилось. Они были лучше нас. Было также очевидно, что «Мерседес» по сравнению с нами по-прежнему выступает в своей отдельной лиге. Знаете, в последних нескольких гонках мы побеждали с большим отрывом, а они в те моменты всё равно боролись за хорошие очки. Здесь же мы даже близко не были к борьбе за первые два места», — приводит слова Норрис портал F1i.

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