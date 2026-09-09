Лидер «Супербайка» Булега подписал контракт с командой VR46 Racing Team из MotoGP

Команда Pertamina Enduro VR46 Racing объявила о подписании контракта с лидером чемпионата мира по Супербайку (WorldSBK) Николо Булегой. 26-летний итальянский гонщик с сезона-2027 переходит в MotoGP, где будет выступать на заводском мотоцикле Ducati Desmosedici GP вместе с напарником Фермином Альдегером. Об этом сообщается на официальном сайте MotoGP.

«Войти в MotoGP — это мечта, особенно потому, что я дебютирую с командой Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Я выбрал эту команду, потому что всегда был с ними связан: когда я был маленьким, вошёл в VR46 Riders Academy и хорошо знаю всех. Поэтому сделать этот шаг с людьми, которых я знаю, проще в человеческом плане», — приводит слова Булеги MotoGP.