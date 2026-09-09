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Стелла оценил перспективы «Макларена» в оставшейся части сезона Ф-1

Стелла оценил перспективы «Макларена» в оставшейся части сезона Ф-1
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды в оставшихся Гран-при сезона.

«Полагаю, реалистичным и позитивным выводом будет то, чтобы «Макларен» стабильно боролся за победы в 9 из 10 оставшихся Гран-при. Думаю, что по основным характеристикам нашему болиду хорошо подойдут трассы в Малайзии, Остине и Бразилии, где есть длинные повороты, в которых потенциал нашей машины, как кажется, раскрывается лучше всего. Также команда готовит некоторые обновления болида, которые мы привезём на этап в Баку.

Хотя мы считаем, что на таких трассах, как в Баку и Мадриде, где в основном медленные повороты и вам требуется очень четкое соблюдение траектории, «Макларен», возможно, не сможет показать себя с лучшей стороны. Что касается борьбы в чемпионате, нам нужно оставаться реалистами. Мы не должны гоняться с оглядкой на турнирную таблицу – нужно быть сосредоточенными на каждой гонке в отдельности», — приводит слова Стеллы Autoracer.

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