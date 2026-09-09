Ральф Шумахер назвал главную проблему в «Феррари» после Гран-при Италии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выступил с критикой пилотов итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера, обвинив их в отсутствии единства.

«Самая большая проблема в «Феррари» на данный момент — это отсутствие сплочённости между пилотами. Если посмотреть иногда на интервью Льюиса, на то, как они ведут себя на трассе и с командой вне трассы, то удивляться не приходится: это не единый коллектив. Там борются друг против друга, оскорбляют друг друга по радио, а после гонки звучат взаимные обвинения.

Теперь я вижу причину, почему тогда с Михаэлем «Феррари» заработала и почему не работает сегодня: когда он вместе с Россом Брауном и Жаном Тодтом строил команду, дни тоже были нелёгкими. Но таких упрёков никогда не было, и, если нужно было что-то решить, всё оставалось внутри команды. Михаэль тогда знал каждого сотрудника команды по имени — это была семья», — приводит слова Шумахера портал Sky Sports.