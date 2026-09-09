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«Всё должно быть на моих условиях». Ферстаппен — об участии в «24 часах Ле-Мана» с Алонсо

«Всё должно быть на моих условиях». Ферстаппен — об участии в «24 часах Ле-Мана» с Алонсо
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что готов принять участие в «24 часах Ле-Мана» вместе с двукратным чемпионом Ф-1, а также пилотом «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо.

– Правда ли, что ты хочешь выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Фернандо Алонсо?
– Мы это обсуждали с ним. Просто посмотрите на Фернандо. Ему 45 лет, а он по-прежнему невероятно быстр. Особенно для «24 часах Ле-Мана». И с его опытом это мог бы быть хороший вариант. Тем не менее всё должно вписываться в наши графики. В этом должен быть смысл. Всё должно быть на моих условиях. И у нас должны быть реальные шансы на победу, — приводит слова Ферстаппена BBC.

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