«Всё должно быть на моих условиях». Ферстаппен — об участии в «24 часах Ле-Мана» с Алонсо

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что готов принять участие в «24 часах Ле-Мана» вместе с двукратным чемпионом Ф-1, а также пилотом «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо.

– Правда ли, что ты хочешь выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Фернандо Алонсо?

– Мы это обсуждали с ним. Просто посмотрите на Фернандо. Ему 45 лет, а он по-прежнему невероятно быстр. Особенно для «24 часах Ле-Мана». И с его опытом это мог бы быть хороший вариант. Тем не менее всё должно вписываться в наши графики. В этом должен быть смысл. Всё должно быть на моих условиях. И у нас должны быть реальные шансы на победу, — приводит слова Ферстаппена BBC.