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«Один из лучших пилотов всех времён». Нико Росберг — об Алонсо

«Один из лучших пилотов всех времён». Нико Росберг — об Алонсо
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Бывший пилот «Формулы-1», чемпион 2016 года Нико Росберг высказался о карьерных решениях испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо остаётся одним из лучших пилотов всех времён. Можно сравнить его со Строллом, который всё равно является очень быстрым гонщиком. Ланс способен финишировать в топ-6 на подходящей машине. Лишь он способен делать то, что делает, в 45 лет. Он наслаждается выступлениями в Ф-1 и, думаю, продолжит гоняться. Фернандо Алонсо плохо выбирал команды последние 17 лет. Если бы не плохие решения, он легко бы выиграл пять титулов», — приводит слова Росберга портал SoyMotor.

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