Макс Ферстаппен объяснил, почему решил переподписать контракт с «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, почему решил переподписать контракт с «быками».

«В конечном итоге важно также чувствовать себя комфортно в команде. Для меня это как вторая семья. Это вера в то, что можно переломить ситуацию и строить — надеюсь, лучшее будущее — вместе с другими людьми, с новыми людьми. И, в конце концов, для меня это не только Формула-1. В следующем году я займусь множеством вещей, в которых «Ред Булл» тоже принимает участие. Мне здесь хорошо. Так что для меня это правильное место», — приводит слова Ферстаппена BBC.