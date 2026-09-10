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«В Ф-1 много политики, а я хочу быть собой». Макс Ферстаппен — о своей прямолинейности

«В Ф-1 много политики, а я хочу быть собой». Макс Ферстаппен — о своей прямолинейности
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен объяснил, почему для него так важно говорить то, что думает, и оставаться честным.

«Я просто хочу быть самим собой. Знаю, что в Формуле-1 много политики, между командами её тоже много. Ты всегда будешь отстаивать свою точку зрения относительно того, где, по-твоему, у команды может быть преимущество, а где — нет. Это нормально. То же самое касается и двигателей, и шасси.

Когда всё хорошо — значит хорошо. Когда всё плохо — значит плохо. Вы услышите это от меня, потому что я так предпочитаю действовать. И я ничего не скрываю», — приводит слова Ферстаппена BBC.

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