Мартин Брандл: Расселл был расстроен стратегией команды в Монце

Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл рассказал о стратегии «Мерседеса» на Гран-при Италии и реакции пилота Джорджа Расселла на действия команды.

«В интервью после финиша гонки Расселл сказал, что в тот момент он думал, что обе машины «Мерседеса» останутся на трассе и не поедут на пит-стоп. В официальном пресс-релизе «Мерседеса» Расселл выразился очень дипломатично: что команда разделила стратегии между гонщиками, поскольку в тот момент не было ясно, какой вариант будет более выгодным – и не было понятно, лучше ли остаться на трассе и избежать трафика или же перейти на свежие шины.

Думаю, в итоге Джордж был расстроен тем, как всё обернулось. Перед Антонелли же стояла задача отыграть 15 секунд и обогнать сразу нескольких пилотов, в числе которых были и Льюис Хэмилтон с Ландо Норрисом. И Кими блестяще справился. Ферстаппен же ввязался в сражение с двумя «Макларенами», в результате чего борьба за победу свелась к соперничеству двух пилотов «Мерседеса», — приводит слова Брандла Sky Sports.