15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин Брандл: Расселл был расстроен стратегией команды в Монце

Мартин Брандл: Расселл был расстроен стратегией команды в Монце
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл рассказал о стратегии «Мерседеса» на Гран-при Италии и реакции пилота Джорджа Расселла на действия команды.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«В интервью после финиша гонки Расселл сказал, что в тот момент он думал, что обе машины «Мерседеса» останутся на трассе и не поедут на пит-стоп. В официальном пресс-релизе «Мерседеса» Расселл выразился очень дипломатично: что команда разделила стратегии между гонщиками, поскольку в тот момент не было ясно, какой вариант будет более выгодным – и не было понятно, лучше ли остаться на трассе и избежать трафика или же перейти на свежие шины.

Думаю, в итоге Джордж был расстроен тем, как всё обернулось. Перед Антонелли же стояла задача отыграть 15 секунд и обогнать сразу нескольких пилотов, в числе которых были и Льюис Хэмилтон с Ландо Норрисом. И Кими блестяще справился. Ферстаппен же ввязался в сражение с двумя «Макларенами», в результате чего борьба за победу свелась к соперничеству двух пилотов «Мерседеса», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Материалы по теме
У Джорджа Расселла появится собственная трибуна на Гран-при Великобритании — 2027