«Я постоянно совершенствую свой пилотаж». Форнароли — о прогрессе на тестах Ф-1

Резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли рассказал о прогрессе после серии тестов за рулём машин прошлых лет Формулы-1.

«Я доволен тем, как всё прошло и как мы работали с командой. «Макларен», кажется, очень доволен проделанной нами совместной работой. Я могу быть только доволен тем, что сделал сам. Теперь решение за ними. Конечно, чувствую себя увереннее, потому что этими машинами сложно управлять. Нужно проехать определённое количество километров, прежде чем почувствуешь себя уверенно на 100%, каждый тест становится ещё одним шагом вперёд. Я постоянно совершенствую свой пилотаж и обретаю всё больше уверенности за рулём машин Формулы-1, и я этому рад.

Доволен тем, как прошли предыдущие первые практики. Я старался давать команде как можно более качественную обратную связь и передавать ей максимум данных, чтобы помочь. Чем горжусь? Тем, что я никогда не сдавался, всегда стремился к совершенству и поднимался после трудных моментов, особенно в мой первый год в Формуле-3, стараясь работать над собой и совершенствоваться физически, психологически и с точки зрения пилотажа. В прошлом году в Формуле-2 я придерживался того же подхода и продолжаю делать это в нынешнем сезоне с помощью команды «Макларен», — приводит слова Форнароли FormulaPassion.