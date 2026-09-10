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Култхард — о Расселле: его жаль, но он пока ничего не может противопоставить Антонелли

Култхард — о Расселле: его жаль, но он пока ничего не может противопоставить Антонелли
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард оценил выступления Джорджа Расселла в нынешнем сезоне, которые уступают по уровню его напарнику в «Мерседесе» Андреа Кими Антонелли.

«Мне действительно было жаль Джорджа, потому что он проиграл в Монце, и было видно, что он пытался философски к этому отнестись. Это неловко, не так ли? Стартовать с первого ряда и проиграть своему напарнику, который начинал гонку с последнего места. В итоге Джордж остался зализывать раны. Теперь у Кими уже семь побед в Формуле-1, он на шаг ближе к тому, чтобы стать чемпионом мира, и пока нет никаких признаков того, что Джордж действительно знает, как ему противостоять. Мы знаем, что Джордж — победитель Гран-при, знаем, что он быстр, но просто пока не может ничего противопоставить Кими», — сказал Култхард в подкасте Up to Speed.

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