Переговоры «Астон Мартин» и Алонсо о новом контракте проходят непросто — RN365

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пока не определился со своим будущим в «Астон Мартин», поскольку переговоры о новом контракте проходят непросто, сообщает RacingNews365.

Действующий контракт 45-летнего Алонсо с британской командой истекает в конце сезона-2026. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры Алонсо называлось возвращение в «Альпин». Однако этот сценарий сейчас практически исключён, так как оба пилота команды продлили контракты.

По информации источника, стороны не спешат с объявлением, поскольку в команде по-прежнему предстоит проделать большой объём работы для выхода из кризисной ситуации в сезоне. При этом переговоры о новом соглашении, как утверждается, проходят непросто. Одной из ключевых тем может быть срок контракта. Некоторые источники считают наиболее вероятным соглашение по схеме «1+1».

Также предполагается, что Алонсо и «Астон Мартин» обсуждают его возможную роль в структуре команды после завершения гоночной карьеры. Кроме того, после неудачного сезона команда может пойти на повышение зарплаты Алонсо, которого в «Астон Мартин» считают главным активом.