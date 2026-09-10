«Феррари» планирует сократить отставание от «Мерседеса» с новым двигателем 2027 года

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о планах команды по развитию силовой установки.

«Процесс создания двигателя очень долгий. Это не шасси, для которого можно очень быстро привезти обновление и за короткий срок отыграть отставание по скорости. Что касается двигателя, процесс очень долгий, потому что сроки поставки деталей большие, а при бюджетном ограничении всё это сделать непросто.

Мы не ожидали отыграть отставание от «Мерседеса» с первым обновлением двигателя или вторым по системе ADUO. Мы делаем небольшие шаги вперёд, но нужно помнить, что даже несколько дополнительных лошадиных сил могут позволить сделать большой шаг вперёд на стартовой решётке. Сейчас мы запланировали новый двигатель на следующий год — ADUO-1 2027 года, и, конечно, наша цель — как можно скорее сократить отставание. Но мы не ожидали, что сможем ликвидировать отставание от «Мерседеса» за пару месяцев», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.