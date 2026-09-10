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«Возможно, определяющий эпизод в карьере». Палмер — о победе Антонелли в Монце

«Возможно, определяющий эпизод в карьере». Палмер — о победе Антонелли в Монце
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер оценил победу Андреа Кими Антонелли в Гран-при Италии и отметил психологическую стойкость молодого гонщика.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я, на самом деле, считаю, что Джордж [Расселл] очень достойно держался после гонки. Наверняка для него это был настоящий удар — проиграть Кими здесь, особенно после и без того сложного сезона. Джордж прав в том, что в гонке против него сыграли несколько важных факторов, на которые он не мог повлиять, но я всё равно считаю, что эта гонка стала ещё одним доказательством невероятного таланта Кими и его психологической стойкости.

Его лучшее время на последнем круге сказал о многом. Это 20-летний парень, который выиграл домашнюю гонку в невероятном стиле, но всё равно захотел поставить эффектную точку, идя на риск ради совершенно минимальной выгоды. Хотя, вероятно, для Кими это вообще не риск. Он настолько уверен в себе, настолько убеждён в собственных невероятных способностях, что, кажется, просто не способен ошибиться. Именно так для него завершилась ещё одна гонка сезона-2026.

Формально до конца сезона ещё очень далеко, но после этой завораживающей гонки сложно не подумать, что мы только что стали свидетелями главного момента сезона-2026 и, вполне возможно, определяющего эпизода в карьере молодого Кими Антонелли», — написал Палмер в колонке для официального сайта Формулы-1.

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