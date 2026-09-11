Формула-1, Гран-при Испании — 2026: пятничные практики, онлайн-трансляция

Сегодня, 11 сентября, в Мадриде (Испания) состоятся две тренировки 14-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 на совершенно новой трассе «Мадринг». Первая сессия начнётся в 14:30 мск, вторая — в 18:00.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Испании Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1.

После 13 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».