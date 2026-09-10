«Свой характер». Сайнс оценил новую трассу Формулы-1 в домашнем Мадриде

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс оценил новую трассу «Мадринг», которая впервые примет Гран-при Испании Формулы-1.

«Думаю, нас ждёт довольно сложная трасса. Мы все уже проехали её на симуляторе и видели тесты Формулы-3. И да, когда мы разговаривали с пилотами во время парада, все, похоже, были довольно сильно удивлены трассой, которую подготовил Мадрид. Думаю, в хорошем смысле это придаёт ей характер и создаёт дополнительный повод ждать этап. Это не обычная трасса, которую просто добавили в календарь, — здесь есть свой характер. Нам остаётся только понять, не слишком ли это, когда мы начнём наматывать круги и передавать свои отзывы ФИА и организаторам Гран-при», — приводит слова Сайнса RacingNews365.