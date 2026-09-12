Формула-1, Гран-при Испании: субботняя практика, онлайн-трансляция
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В субботу, 12 сентября, на новом автодроме в Мадриде состоится третья свободная практика 14-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Испании. Сессия стартует в 13:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию практики Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в матч-центре.
Онлайн-трансляция субботней практики Гран-при Испании Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 3
12 сентября 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.797
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.166
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.189
После 13 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».
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