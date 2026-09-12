Формула-1, Гран-при Испании: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 12 сентября, на новом автодроме в Мадриде состоится квалификация к гонке 14-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Испании. Сессия стартует в 17:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в матч-центре.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Испании Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140
После 13 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».
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