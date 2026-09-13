Формула-1, Гран-при Испании: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 15:50 мск

В воскресенье, 13 сентября, на новом автодроме «Мадринг» состоится гонка 14-го этапа сезона-2026 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Испании. Начало запланировано на 16:00 мск.

Гонку покажут телеканал Sky Sports и сервис F1 TV. На территории Российской Федерации официальной трансляции не запланировано, однако следить за ходом Гран-при Испании можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

После 13 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».