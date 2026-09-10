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Вассёр — о Гран-при Испании после неудачного этапа в Монце: мы перевернули страницу

Вассёр — о Гран-при Испании после неудачного этапа в Монце: мы перевернули страницу
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о настрое команды перед Гран-при Испании после неудачного этапа в Италии.

«Мы перевернули страницу после Монцы, и теперь всё наше внимание сосредоточено на Мадриде и возможности, которую открывает новый гоночный уикенд. Мадринг станет совершенно новым вызовом для Формулы-1, и хотя Шарль [Леклер] и Льюис [Хэмилтон] смогли впервые опробовать трассу во время съёмочного дня в июле, начиная с пятничной практики всем нам предстоит многому научиться.

Эта трасса представляет собой совершенно иной вызов по сравнению с тем, с которым мы столкнулись в прошлые выходные, а на новой трассе особенно важно быстро адаптироваться и максимально эффективно использовать каждую сессию. Нам нужно двигаться от сессии к сессии, сосредоточиться на своей работе и действовать как единая команда, чтобы максимально раскрыть потенциал обеих машин», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.

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