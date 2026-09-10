Пьер Гасли — о «Мадринге»: это как Монако, в симуляторе я задел все стены трассы

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от новой трассы «Мадринг», которая впервые примет Гран-при Испании Формулы-1.

«Ставлю деньги, что будут красные флаги. Кажется, на симуляторе я задел все стены трассы. Это как Монако: если допустишь небольшую ошибку, последствия могут быть серьёзными», — приводит слова Гасли аккаунт испанского издания SoyMotor в социальной сети X.

Напомним, конфигурация трассы в Мадриде состоит из 22 поворотов, длина составляет 5,4 км, сочетающих уличную и стационарную инфраструктуру. Главной особенностью трассы станет 12-й поворот — «Монументаль», который станет самым длинным виражом с наклоном (бэнкинг) в календаре Формулы-1. Длина участка составляет 550 метров, форма напоминает полукруг, угол наклона — 24%. Максимальная высота виража достигает 10 метров. Прохождение поворота займёт у гонщиков около шести секунд.