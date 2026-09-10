Крак оценил шансы «Астон Мартин» выйти в третий сегмент квалификации ГП Испании

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак призвал не ждать серьёзных изменений в расстановке сил на новом Гран-при Испании в Мадриде.

«Нам нужно стоять обеими ногами на земле. Мы находимся там, где должны. У нас новая трасса, которую нам ещё предстоит изучить. Посмотрим, что получится. Мы провели подготовку, но давайте не будем забывать, что в этом году у нас только один выход во второй сегмент. Поэтому говорить о третьем, думаю, было бы даже немного самонадеянно.

Если говорить об обычной квалификации, то вы имеете в виду, что в случае хаоса и чего-то подобного нужно быть готовыми. Мы стараемся подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно, но на таком уикенде, когда вся имеющаяся у вас информация основана лишь на симуляциях, а также на том, что вы можете увидеть, осматривая трассу, нужно начинать осторожно и шаг за шагом накапливать знания.

Нужно постараться делать это лучше соперников, но конкуренты тоже очень сильны. В конце концов, я не ожидаю серьёзного сюрприза. Но если ситуация станет хаотичной, нужно оказаться там и постараться взять всё, что возможно. То же самое касается воскресенья», — приводит слова Крака RacingNews365.