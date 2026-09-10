Берман считает, что смог бы одержать победу над Ферстаппеном в картинге

Пилот «Хааса» Оливер Берман оценил свои шансы в потенциальной картинговой дуэли с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Я бы сказал, что у меня есть преимущество в весе, думаю, поэтому ответ был бы «да», но при этом мой рост играет против меня. Проблема в картинге в том, что здесь очень многое от этого зависит: и аэродинамика, и центр тяжести. Когда ты высокий, действительно теряешь в этом плане. Несколько месяцев назад я ездил на картинге, и когда сцепление было очень высоким, я поднялся на два колеса, поэтому не могу слишком быстро проходить повороты. Так что для максимального времени на круге это не очень хорошо», — приводит слова Бермана издание GPblog.