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Вольф раскритиковал сравнения тактики «Мерседеса» и «Феррари» на ГП Италии

Вольф раскритиковал сравнения тактики «Мерседеса» и «Феррари» на ГП Италии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с мнением, что «Феррари» стоило жёстче контролировать борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Италии. Австриец напомнил, что всего за несколько кругов до финиша «Мерседес» сам оказался в ситуации, которая могла закончиться столкновением Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

«Сейчас, после того, что произошло в Монце, люди говорят: «А, им стоило лучше контролировать ситуацию между Хэмилтоном и Леклером, «Мерседес» справился лучше». Но это не так, потому что всего за три круга до финиша мы тоже могли оказаться в похожей ситуации с нашими пилотами. Если бы Кими застрял в гравии после попытки обогнать Расселла, сегодня мы бы говорили совсем о другой истории. Найти правильный баланс действительно очень сложно, потому что ты хочешь, чтобы за рулём был лев, который не уступит ни дюйма, но в то же время хочешь, чтобы эти ребята могли думать и о команде», — приводит слова Вольфа издание F1oversteer.

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