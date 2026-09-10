Алонсо раскрыл детали своего будущего в «Астон Мартин» после сезона-2026

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, от чего будет зависеть его решение о продолжении карьеры в команде после сезона-2026.

«Как я уже говорил, нам нужно понять, окажут ли правила, которые будут действовать со следующего года, влияние на гонки и непосредственно на пилотирование. Я много раз говорил, что нынешние машины не самые приятные для управления и не позволяют получать от пилотирования максимум удовольствия. Но в следующем году, надеюсь, будет шаг в правильном направлении.

В то же время нам нужно подумать, какая программа будет лучшей на следующий год, и вместе с командой решить, буду ли я за рулём или в другой роли, в которой смогу принести наибольшую пользу. Именно это будет самым важным решением, которое нам предстоит принять вместе», — приводит слова Алонсо GPblog.