В медцентре «Мадринга» предупредили о возможных остановках гонки из-за особенностей трассы

Глава медицинского центра «Мадринга» Изабель Омак предупредила, что Гран-при Испании в Мадриде может быть особенно подвержен красным флагам из-за крайне ограниченных зон безопасности на новой трассе.

«Здесь нет сервисных дорог. На большинстве гоночных трасс есть служебные дороги, которые позволяют добраться до трассы и провести необходимые работы. Здесь же каждый раз, когда нам потребуется вмешательство, как это было во время тестов, нам придётся вводить режим виртуального автомобиля безопасности, выпускать автомобиль безопасности или останавливать сессию красными флагами.

По сути, гонку придётся нейтрализовать или остановить, поскольку здесь практически нет зон безопасности, а те, что есть, совсем небольшие. Почти везде нас ждёт стена, гравийных зон нет. Это очень техническая и новая трасса», — приводит слова Омак издание El Nacional.

Новый автодром в Мадриде имеет полугородскую конфигурацию, оставляющую пилотам мало пространства для исправления ошибок. На 5,4 километра дистанции приходится 22 поворота, трасса проходит как через тесные участки вокруг выставочного комплекса IFEMA, так и через специально построенную секцию Вальдебебас, сочетая медленные шиканы, сложные точки торможения и быстрые отрезки, включая профилированный поворот «Ла Монументаль».