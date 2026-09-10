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Хэмилтон раскрыл, чем закончился разговор с Вассёром по вопросу введения командных правил

Хэмилтон раскрыл, чем закончился разговор с Вассёром по вопросу введения командных правил
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что у него состоялся разговор с руководителем команды Фредериком Вассёром после Гран-при Италии, где британец боролся с напарником Шарлем Леклером.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

По информации журналистки Джулианны Серасоли, Хэмилтон назвал разговор с Вассёром позитивным, однако отметил, что у них разные мнения. Речь идёт о введении правил борьбы между ним и Леклером — подобных тем, что действовали в «Мерседесе». На вопрос, удалось ли договориться о каких-либо правилах, Хэмилтон ответил: «Нет, не удалось».

Льюис также похвалил позицию Шарля, отметив, что ему удалось поговорить и с монегаском. По его словам, Леклер не стал уклоняться и проявил зрелость.

«Я уверен, что мы ещё встретимся на трассе, потому что наша скорость очень похожа», — приводит слова Хэмилтона Серасоли. Британец подчеркнул, что команде необходимо работать сообща ради подиума, а не мешать друг другу, находясь на четвёртом и пятом местах.

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