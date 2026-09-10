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Леклер не будет использовать обновлённую силовую установку ADUO 2 в Мадриде — AutoRacer

Леклер не будет использовать обновлённую силовую установку ADUO 2 в Мадриде — AutoRacer
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не будет использовать силовую установку спецификации ADUO 2 на Гран-при Испании в Мадриде. Об этом сообщает издание AutoRacer.

Монегаск дебютировал с этой версией мотора на Гран-при Италии, где попал в аварию. Силовая установка, пострадавшая в инциденте, признана работоспособной. Решение не ставить её обратно на SF-26 носит превентивный характер.

Между Монцей и Мадридом у «Феррари» было несколько дней, чтобы провести в Маранелло проверки после удара. Первичный осмотр не выявил значительных поломок. ADUO 2, использованная в Монце, не забракована. Проверки указывают на то, что силовая установка восстановима. У Маранелло будет больше времени, чтобы завершить обследование и определить, когда вернуть её в ротацию.

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