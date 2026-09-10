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Расселл: после симулятора удивился, что в Ф-3 на «Мадринге» было всего 19 красных флагов

Расселл: после симулятора удивился, что в Ф-3 на «Мадринге» было всего 19 красных флагов
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал сложность новой трассы «Мадринг» в преддверии Гран-при Испании, который пройдёт с 11 по 13 сентября в Мадриде.

«Когда я увидел, что на тестах Формулы-3 здесь было 20 красных флагов (их было 19. — Прим. «Чемпионата»), я удивился. После работы в симуляторе я удивился уже тому, что их было всего 20. Здесь есть повороты, где нужно одновременно поворачивать и тормозить. В такие моменты очень легко заблокировать колёса и поехать прямо. А стена находится прямо там», — приводит слова Расселла журналистка Джулианна Серасоли в своём аккаунте в социальной сети Х.

О чём говорит Расселл:
Пилоты Формулы-3 вызвали 19 красных флагов во время тестов на «Мадринге»
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