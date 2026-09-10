«Ауди» подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Италии по делу Юки Цуноды

Команда «Ауди» подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Италии, которые не наказали временного пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноду за инцидент на старте и позволили японскому гонщику сохранить 10-е место. Благодаря этому Цунода набрал первое очко в сезоне-2026. В итоговой классификации он опередил гонщика «Ауди» Габриэла Бортолето, финишировавшего 11-м.

После красных флагов, вызванных аварией Шарля Леклера («Феррари»), Цунода оказался в необычном положении на стартовой решётке. Изначально гонщик занял место с неправильной стороны, однако затем корректно расположился в своей стартовой позиции. Из-за того, что машина была развёрнута в сторону пит-лейна, директор гонки Руи Маркес назначил дополнительный прогревочный круг.

Согласно статье B5.9.4 Спортивного регламента ФИА, если гонщик считается причиной проведения дополнительного прогревочного круга, он должен начать гонку с пит-лейна. Однако стюарды решили, что причиной дополнительного круга стал именно директор гонки, который не был уверен в безопасности старта в таком положении. Поэтому Цунода получил право продолжить гонку с обычной стартовой позиции.

«Ауди» не согласилась с решением и первоначально заявила о намерении подать апелляцию. Немецкая команда считала, что именно Цунода стал причиной дополнительного прогревочного круга и его машина должна была быть отправлена на пит-лейн. В таком случае гонщик, вероятнее всего, не смог бы финишировать в первой десятке.

После Гран-при Италии «Ауди» подтвердила, что воспользовалась правом на апелляцию в установленный 96-часовой срок.

«После Гран-при Италии команда выразила обеспокоенность применением статьи B5.9.4, согласно