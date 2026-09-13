Формула-1, Гран-при Испании — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 13 сентября, на новом автодроме «Мадринг» в Мадриде состоится гонка 14-го этапа сезона-2026 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Испании. Начало запланировано на 16:00 мск.
Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089
Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Испании покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано, однако следить за ходом заезда в Мадриде можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Видео. Сколько зарабатывают в Формуле-1:
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