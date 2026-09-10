Шарль Леклер рассказал, о чём поговорил с Льюисом Хэмилтоном после инцидента в Монце

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент с напарником Льюисом Хэмилтоном в первом повороте Гран-при Италии и заявил, что ситуация между напарниками улажена после разговора.

В Монце Леклер в борьбе на первом круге вытеснил Хэмилтона к краю трассы, после чего британец потерял позиции и выразил недовольство по радио. Через несколько поворотов Леклер развернулся в «Параболике», что спровоцировало красные флаги.

«Думаю, правила взаимодействия здесь довольно понятны: мы никогда не хотим видеть одну из машин нашей команды на траве из-за действий напарника. После этого эпизода мы всё обсудили, поговорили с Льюисом. Я, конечно, понимаю, что зашёл слишком далеко во втором повороте, и прямо сказал об этом ему. Думаю, теперь совершенно ясно, что нам следует делать, а чего стоит избегать в будущем. Но вдаваться в детали я не хочу. Могу сказать только одно: это никак не повлияло на наши хорошие отношения и не повлияет на них в дальнейшем. Для меня это самое главное.

Конечно, мы выступаем за «Феррари», и если есть гонка, в которой особенно не хочется допускать подобных ситуаций, то это Монца. Когда такое происходит на домашнем этапе, вокруг этого сразу возникает огромный шум. Но если посмотреть на гонку со стороны, между другими напарниками тоже были стычки, а в итоге мы говорим только о Льюисе и обо мне. Не думаю, что это совсем правильно. Но это не значит, что мы всё сделали идеально. Я допустил ошибку во втором повороте, и после просмотра эпизода сразу прямо сказал об этом Льюису.

Я не хочу об этом говорить, потому что понимаю, что вы не задаёте этот вопрос со злым умыслом, но потом в Великобритании всё звучит так, будто мы постоянно выясняем отношения с Льюисом. Это совершенно не так. Думаю, самое важное — мы прояснили ситуацию. Мы поговорили: я рассказал Льюису, что чувствовал, он рассказал о своих ощущениях, и, когда мы обсуждаем всё уже без эмоций гонки, думаю, мы полностью понимаем и принимаем точку зрения друг друга.

Такое случается. Уверен, это не последний подобный эпизод, потому что в гонках такое происходит, особенно когда мы так часто стартуем рядом друг с другом. Но совершенно точно мы не хотим снова оказаться в такой ситуации. И для Льюиса, и для меня это абсолютно ясно», — приводит слова Леклера издание GPblog.