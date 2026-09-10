Льюис Хэмилтон: не прошу у «Феррари» привилегированного отношения

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что не просит у команды привилегированного отношения, несмотря на свои позиции в борьбе за титул в сезоне-2026.

«Это на самом деле не то, о чём я просил [привилегированного отношения]. Речь скорее о том, чтобы мы правильно выполняли свою работу и добивались наилучшего результата для команды. Вместо того чтобы мешать друг другу и финишировать четвёртым и пятым, мы можем работать вместе, бороться за подиум и приносить команде больше очков.

Если посмотреть на последнюю гонку, «Мерседес» был быстрее нас на прямых примерно на шесть десятых секунды с круга. На большинстве других трасс разница составляла три-четыре десятых. Мы теряли время именно на прямых. Думаю, с учётом этого отставания мы проделали действительно отличную работу и продолжаем улучшать машину. Мы улучшили и двигатель. Мы знали, что последнее обновление силовой установки не станет волшебной таблеткой и не позволит полностью ликвидировать отставание. Но для меня очень позитивно видеть, что мы постоянно делаем шаги вперёд. Они просто очень, очень быстры, и с ними непросто бороться.

Как я уже сказал, вместо того чтобы сосредотачиваться на них — сейчас это не моя главная задача, — думаю, нам нужно просто думать о том, как показывать максимум и как можно лучше проводить свои уикенды. Будут этапы, на которых они окажутся невероятно сильны, а будут и такие, где они, возможно, допустят ошибку. Пока мы сосредоточены на стабильности и стараемся оптимально проводить каждый уикенд, может наступить момент, когда мы сможем воспользоваться их ошибками», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.