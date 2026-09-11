Часть команд Ф-1 привезли по три машины в Испанию из-за сложности «Мадринга» — источник

Некоторые из команд Формулы-1 привезли на Гран-при Испании в Мадрид по три машины, сообщает журналист Хорхе Пейро в социальных сетях.

«Какая-то команда утверждает, что привезла на этот уикенд три машины. И там точно знают, что не они одни на стартовой решётке пошли на такой шаг. Похоже, команды следили за теми тестами Формулы-3 гораздо внимательнее, чем мы думали. Возможно, они получили небольшую психологическую травму и поэтому решили приехать в Мадрид с осторожностью», — написал Пейро в своём аккаунте в социальной сети Х.

В конце августа сессии Формулы-3 на «Мадринге» за один день 19 раз останавливались красными флагами. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после прохождения симулятора заявил, что удивился, что красных флагов было только 19.