«Мессенджер просто взорвался». Антонелли — о реакции на победу в домашней гонке
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20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о реакции на его победу в Италии, которую он одержал после старта с 19-го места из-за замены силовой установки.
Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718
«Вообще, когда я зашёл в мессенджер после гонки, мне пришло столько сообщений, что приложение вылетело. Я зашёл в приложение и вышел из него, даже не прикоснувшись к телефону, потому что оно просто взорвалось», — приводит слова Антонелли аккаунт ESPN в социальной сети Х.
Напомним, Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, победившим на домашнем этапе Формулы-1. Последним этого результата добивался Лудовико Скарфиотти, выигрывавший в 1966 году.
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