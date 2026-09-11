«Мессенджер просто взорвался». Антонелли — о реакции на победу в домашней гонке

20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о реакции на его победу в Италии, которую он одержал после старта с 19-го места из-за замены силовой установки.

«Вообще, когда я зашёл в мессенджер после гонки, мне пришло столько сообщений, что приложение вылетело. Я зашёл в приложение и вышел из него, даже не прикоснувшись к телефону, потому что оно просто взорвалось», — приводит слова Антонелли аккаунт ESPN в социальной сети Х.

Напомним, Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, победившим на домашнем этапе Формулы-1. Последним этого результата добивался Лудовико Скарфиотти, выигрывавший в 1966 году.