Сайнс — о конфликте Хэмилтона с Леклером в Монце: у нас с Шарлем были ситуации похуже

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс заявил, что разногласия между двумя конкурентоспособными напарниками неизбежны после ситуации между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Италии.

«Некоторые говорят, что это не моё дело. Но я могу сказать вам, что, когда у тебя два конкурентоспособных напарника, такие ситуации всегда будут происходить. У нас с Шарлем два или три раза в год обязательно возникали какие-то разногласия или споры. Но после гонки или на следующее утро мы созванивались и всё улаживали. Думаю, это нормально, когда ты борешься за подиумы или победы в конкурентоспособной команде. В ситуациях в первом повороте, по ходу гонки или со стратегией рано или поздно обязательно наступит день, когда ты останешься недоволен тем, как всё было сделано, а на следующий день, возможно, окажется, что преимущество было на твоей стороне. Так происходит всегда, и я не знаю, как сейчас решают подобные вопросы, но, когда я был в «Феррари» с Шарлем, мы всегда разбирались во всём между собой и двигались дальше. Мы хорошо проводили время.

Я помню, что в 2023 году у нас с Шарлем была довольно напряжённая борьба. Не думаю, что тогда мы дошли до каких-либо споров. Мы оба чувствовали, что в той ситуации, учитывая, что было поставлено на карту, держались на максимально возможном уровне. У нас точно были ситуации похуже. Но в Монце ты чувствуешь дополнительную ответственность за то, чтобы не столкнуться с другим парнем в другой красной машине, потому что это Монца. Думаю, в целом это главное правило автоспорта или Формулы-1, но для «Феррари» в Монце оно, возможно, имеет ещё большее значение. Ты наверняка держишь это в голове, вступая в каждую борьбу», — приводит слова Сайнс