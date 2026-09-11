«Не можем позволить уйти». Бен Сулайем резко высказался против ухода Алонсо из Формулы-1

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем заявил, что Фернандо Алонсо не должен завершать карьеру из-за результатов «Астон Мартин», и призвал команду сделать всё возможное, чтобы двукратный чемпион мира смог добиться успеха.

«Мы ни в коем случае не можем позволить Фернандо Алонсо, великому чемпиону, уйти только из-за сложившихся обстоятельств. Так нельзя заканчивать карьеру. Он должен добиться успеха и уйти тогда, когда сам этого захочет, а не потому, что его вынудили уйти из-за результатов. Я разделяю эти проблемы.

Машина не показывает нужных результатов. Как я уже сказал, вчера я встретился с владельцем команды Лоуренсом, и я собираюсь внести изменения. Я поговорю с Алонсо и постараюсь изменить его мнение. Это неприемлемо. Извините, я впервые об этом слышу. Я слышал какие-то слухи, но, когда увидел его, он… Он об этом не упомянул. Я поговорю с ним.

Я сказал ему, что вижу, насколько он расстроен. Я сказал: «Фернандо, я понимаю, что это неприемлемо: ты приезжаешь в свою родную страну, а теперь, будучи двукратным чемпионом мира, оказываешься в самом конце». В начале мая мы сделали кое-что, что с юридической точки зрения было связано с командой и двигателем, чтобы добиться улучшений. И тогда я сказал ему: «Я не буду рассказывать тебе, что именно мы собираемся делать.

Пожалуйста, скажи мне, чего ты хочешь, потому что ты пилот, и приди и скажи мне, что, по-твоему, нам нужно сделать, чтобы улучшить эти результаты». Внезапно ты видишь, как всё меняется. А потом я получаю звонок, и вчера у меня состоялась встреча», — сказал Сулайем во время выступления на Новом экономическом форуме.